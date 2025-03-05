Под Ростовом в ДТП разбился пассажир легковушки

В Ростовской области в аварии разбился пассажир «ВАЗ 2109». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Трагедия произошла около 14 часов 5 марта на трассе «Ростов-Новошахтинск».
По предварительной информации ведомства, 24-летний водитель находился за рулем автомобиля «Ауди А6». Во время движения он выехал на полосу встречного движения, где на всей скорости влетел во встречно движущийся автомобиль «ВАЗ 2109» под управлением водителя 45 лет. Отметим, что вторая легковушка направлялась из Новошахтинска в сторону Ростова-на-Дону.
От сильного удара на месте ДТП погиб пассажир отечественного авто. С травмами в больницу доставили пассажиров «Ауди А6» и еще одного пострадавшего из автомобиля «ВАЗ 2109». Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.