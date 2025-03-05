Под Ростовом в ДТП разбился пассажир легковушки

По предварительной информации ведомства, 24-летний водитель находился за рулем автомобиля «Ауди А6». Во время движения он выехал на полосу встречного движения, где на всей скорости влетел во встречно движущийся автомобиль «ВАЗ 2109» под управлением водителя 45 лет. Отметим, что вторая легковушка направлялась из Новошахтинска в сторону Ростова-на-Дону.