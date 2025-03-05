Житель Микашевичей проиграл в компьютерной игре и выбросил компьютер с балкона

Приехавшие на место ЧП милиционеры установили, что хулиган — 28-летний неработающий молодой человек. Увидев милиционеров и поняв, что за свои действия ему придется отвечать, мужчина попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось, он был оперативно задержан.