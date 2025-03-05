Четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в махачкалинском аэропорту «Уйташ». Мужчины, проявившие агрессию на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, отказались выполнять требования правоохранителей и устроили беспорядки. В результате было повреждено и уничтожено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, а также нарушены требования безопасности, что привело к блокировке работы аэропорта, отмене рейсов и их перенаправлению в другие города.