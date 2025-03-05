Россияне застряли на Кубе из-за задержки рейса на сутки

По данным онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, рейс FV6928 должен был отправиться в Россию 4 марта в 19:25 по местному времени (по московскому — 5 марта в 3:25). Однако, как рассказали в авиакомпании, его отложили по техническим причинам.