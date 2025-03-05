В Москве задержали мужчину, повредившего припаркованную машину

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что рассматриваются также другие версии причин инцидента, в том числе поддержка СВО владельцем поврежденной машины.