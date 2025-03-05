В Москве задержали мужчину, повредившего припаркованную машину

«В территориальный отдел полиции обратился 36-летний житель столицы. Со слов потерпевшего, неизвестный повредил его припаркованный автомобиль, после чего нанес ему телесные повреждения и скрылся», — сказал собеседник агентства.
В ГУ МВД добавили, что пострадавший обратился в медицинское учреждение. «В результате проведенных мероприятий полицейские задержали нарушителя. Им оказался 33-летний москвич. Со слов задержанного, конфликт произошел из-за неправильной парковки», — добавили в главке.
Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что рассматриваются также другие версии причин инцидента, в том числе поддержка СВО владельцем поврежденной машины.