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Жительница Башкирии выслушала приговор за нападение на сожителя

В Башкирии женщине дали реальный срок за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате местная жительница выслушала приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя. Женщина напала на мужчину с ножом из-за ревности.

Кровавая драма произошла осенью прошлого года. Жительница Салавата приревновала сожителя к знакомой и устроила скандал. В ходе ссоры она взяла нож и вонзила его в область груди и шеи мужчины. В результате полученных травм здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

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