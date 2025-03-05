Жительница Башкирии выслушала приговор за нападение на сожителя

В Салавате местная жительница выслушала приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя. Женщина напала на мужчину с ножом из-за ревности.
Кровавая драма произошла осенью прошлого года. Жительница Салавата приревновала сожителя к знакомой и устроила скандал. В ходе ссоры она взяла нож и вонзила его в область груди и шеи мужчины. В результате полученных травм здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Суд признал женщину виновной и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.
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