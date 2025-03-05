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В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны

МОСКВА, 5 мар- РИА Новости. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России проходят в нескольких субъектах Российской Федерации, сказано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации», — говорится в документах.

Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.

Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.