В Нижнем Тагиле из-за неисправной печи загорелся частный дом

В Нижнем Тагиле днем 5 марта загорелся дом. Об этом сообщает МЧС Нижнего Тагила.
Происшествие случилось на улице Береговая в частном доме № 20. Огонь охватил 54 квадратных метра.
— Сгорела кровля, повреждено перекрытие в частном жилом доме, сгорели надворные постройки, — отметили в ведомстве.
Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние здания.
В ликвидации возгорания были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Огонь потушили за 15 минут.
Причиной пожара стала неисправная печь и неисправный дымоход. О пострадавших не сообщается.
Ранее ночью 5 марта в поселке Пасынок под Сосьвой на улице Теплоухова загорелся частный дом. Пожар унес жизни трех человек — трехлетнего мальчика, семилетней девочки и их отца.