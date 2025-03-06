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В Нижнем Тагиле из-за неисправной печи загорелся частный дом

Происшествие случилось днем 5 марта.

Источник: МЧС Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле днем 5 марта загорелся дом. Об этом сообщает МЧС Нижнего Тагила.

Происшествие случилось на улице Береговая в частном доме № 20. Огонь охватил 54 квадратных метра.

— Сгорела кровля, повреждено перекрытие в частном жилом доме, сгорели надворные постройки, — отметили в ведомстве.

Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние здания.

В ликвидации возгорания были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Огонь потушили за 15 минут.

Причиной пожара стала неисправная печь и неисправный дымоход. О пострадавших не сообщается.

Ранее ночью 5 марта в поселке Пасынок под Сосьвой на улице Теплоухова загорелся частный дом. Пожар унес жизни трех человек — трехлетнего мальчика, семилетней девочки и их отца.