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На Кубани в массовой аварии погиб человек

В Гулькевичском районе выезд на встречную полосу привел к смертельному столкновению.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае при столкновении трех автомобилей погиб человек. Смертельная авария произошла в Гулькевичском районе на автодороге «Гулькевичи — Кропоткин».

«В районе 17.30 на автодороге “Гулькевичи-Кропоткин” 36-летний водитель автомобиля LADA Kalina, передвигаясь со стороны Гулькевичи в сторону Кропоткина, выехал на встречную полосу там, где это разрешено, и допустил столкновение с автомобилем Lifan. После этого Lifan врезался в Mercedes Sprinter», — рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Гулькевичскому району Сергей Стригин.

Водитель отечественного легкового автомобиля погиб на месте до приезда врачей скорой помощи. Детали происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекция Краснодарского края.