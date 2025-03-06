На Кубани в массовой аварии погиб человек

«В районе 17.30 на автодороге “Гулькевичи-Кропоткин” 36-летний водитель автомобиля LADA Kalina, передвигаясь со стороны Гулькевичи в сторону Кропоткина, выехал на встречную полосу там, где это разрешено, и допустил столкновение с автомобилем Lifan. После этого Lifan врезался в Mercedes Sprinter», — рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Гулькевичскому району Сергей Стригин.