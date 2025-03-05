В Дагестане дети на чугунной ванне протаранили «Лексус»

— Парни оправдались перед водителем. Мол, они совсем не управляли ванной, она ехала сама. В итоге обе стороны стояли в растерянном состоянии и не знали, что делать с ситуацией. Имущественный вред есть, но как это оформлять — вопрос, — говорится в сообщении.