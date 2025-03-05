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В Дагестане дети на чугунной ванне протаранили «Лексус»

Прокатились с ветерком: В Дагестане дети на чугунной ванне протаранили дорогую иномарку.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане дети на чугунной ванне протаранили «Лексус». Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Снег в Дагестане — редкость, поэтому для местных это стало настоящим праздником, особенно для детей. Поэтому ребята с радостью побежали на ближайшую улицу. Однако скатиться с нее они решили не на санках или ватрушке, а на чугунной ванне.

Разогнались и на всей скорости полетели вниз по заснеженной улице. Однако ребята не справились с управлением и врезались в выезжающий из двора «Лексус». Шокированный водитель вышел из автомобиля и начал разборки.

— Парни оправдались перед водителем. Мол, они совсем не управляли ванной, она ехала сама. В итоге обе стороны стояли в растерянном состоянии и не знали, что делать с ситуацией. Имущественный вред есть, но как это оформлять — вопрос, — говорится в сообщении.