В Дагестане дети на чугунной ванне протаранили «Лексус». Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Снег в Дагестане — редкость, поэтому для местных это стало настоящим праздником, особенно для детей. Поэтому ребята с радостью побежали на ближайшую улицу. Однако скатиться с нее они решили не на санках или ватрушке, а на чугунной ванне.
Разогнались и на всей скорости полетели вниз по заснеженной улице. Однако ребята не справились с управлением и врезались в выезжающий из двора «Лексус». Шокированный водитель вышел из автомобиля и начал разборки.
— Парни оправдались перед водителем. Мол, они совсем не управляли ванной, она ехала сама. В итоге обе стороны стояли в растерянном состоянии и не знали, что делать с ситуацией. Имущественный вред есть, но как это оформлять — вопрос, — говорится в сообщении.