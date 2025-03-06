У самолета, летевшего из Уфы в Екатеринбург, треснуло лобовое стекло

После того, как в СМИ появилась информация о том, что 4 марта во время полета из Уфы в Екатеринбург капитан воздушного судна заметил трещину в лобовом стекле самолета, Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— В средствах массовой информации выявлена публикация о том, что 4 марта 2025 года у воздушного судна ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», следующего рейсом UTA106 Уфа — Екатеринбург произошла трещина на левом стекле, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.
Установлено, что самолет благополучно приземлился в Екатеринбурге.
Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.
Ранее в аэропорту Кольцово более чем на 16 часов задержался самолет до Гоа. Всех пассажиров расселили в гостиницы и предоставили им еду и напитки. Задержка рейса произошла по технической причине.