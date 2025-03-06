У самолета, летевшего из Уфы в Екатеринбург, треснуло лобовое стекло

После того, как в СМИ появилась информация о том, что 4 марта во время полета из Уфы в Екатеринбург капитан воздушного судна заметил трещину в лобовом стекле самолета, Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.