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У самолета, летевшего из Уфы в Екатеринбург, треснуло лобовое стекло

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

Источник: Комсомольская правда

После того, как в СМИ появилась информация о том, что 4 марта во время полета из Уфы в Екатеринбург капитан воздушного судна заметил трещину в лобовом стекле самолета, Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В средствах массовой информации выявлена публикация о том, что 4 марта 2025 года у воздушного судна ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», следующего рейсом UTA106 Уфа — Екатеринбург произошла трещина на левом стекле, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Установлено, что самолет благополучно приземлился в Екатеринбурге.

Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

Ранее в аэропорту Кольцово более чем на 16 часов задержался самолет до Гоа. Всех пассажиров расселили в гостиницы и предоставили им еду и напитки. Задержка рейса произошла по технической причине.