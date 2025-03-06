Уроженец Приморья устроил поножовщину в доме друга в Сочи

«По данным следствия, вечером 2 марта 2025 года обвиняемый находился в доме у своего 45-летнего приятеля на Барановском шоссе в поселке Дагомыс, где они вместе употребляли алкоголь. В процессе распития между ними возникла ссора из-за личных разногласий, перешедшая в рукоприкладство», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.