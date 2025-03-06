Уроженец Приморья устроил поножовщину в доме друга в Сочи

В Сочи уроженец Приморского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве приятеля. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Приморья, обвиняемого в совершении преступления.
«По данным следствия, вечером 2 марта 2025 года обвиняемый находился в доме у своего 45-летнего приятеля на Барановском шоссе в поселке Дагомыс, где они вместе употребляли алкоголь. В процессе распития между ними возникла ссора из-за личных разногласий, перешедшая в рукоприкладство», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В ходе потасовки обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные ножевые ранения в голову, шею и туловище, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший скончался от полученных ран на месте происшествия. Свидетелем произошедшего стала сожительница погибшего, которая вызвала скорую помощь и полицию.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и подробно описал обстоятельства поножовщины. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжает проведение необходимых действий для сбора и закрепления доказательств по делу.