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ВФ РФ нашли тело повешенного старика в освобожденном курском селе Погребки

Предположительно, пожилого человека пытали.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы группировки «Север» обнаружили в селе Погребки в Курской области, из которого вытеснили украинских боевиков, тела мирных жителей, сообщает телеканал ВГТРК.

Корреспондент на снятом из населенного пункта видео рассказывает, что в одном из разрушенных домов было обнаружено тело пожилого человека, которого, вероятно, сначала пытали, а потом повесили. В другом жилом доме, от которого тоже остались руины, военные нашли тело бабушки.

«Отступая, враг стирал погребки с лица земли. Здесь не осталось ни одного уцелевшего дома. Отходя, убивали людей и даже домашнюю скотину не оставляли. После них осталась выжженная земля», — рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что ВСУ, покидая курское село Погребки, бросили там натовское вооружение.

Напомним, 26 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы выбили украинских военных из деревни Орловка и села Погребки в Курской области.