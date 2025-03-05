Бойцы группировки «Север» обнаружили в селе Погребки в Курской области, из которого вытеснили украинских боевиков, тела мирных жителей, сообщает телеканал ВГТРК.
Корреспондент на снятом из населенного пункта видео рассказывает, что в одном из разрушенных домов было обнаружено тело пожилого человека, которого, вероятно, сначала пытали, а потом повесили. В другом жилом доме, от которого тоже остались руины, военные нашли тело бабушки.
«Отступая, враг стирал погребки с лица земли. Здесь не осталось ни одного уцелевшего дома. Отходя, убивали людей и даже домашнюю скотину не оставляли. После них осталась выжженная земля», — рассказал журналист.
Ранее сообщалось, что ВСУ, покидая курское село Погребки, бросили там натовское вооружение.
Напомним, 26 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы выбили украинских военных из деревни Орловка и села Погребки в Курской области.