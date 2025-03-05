ВФ РФ нашли тело повешенного старика в освобожденном курском селе Погребки

Корреспондент на снятом из населенного пункта видео рассказывает, что в одном из разрушенных домов было обнаружено тело пожилого человека, которого, вероятно, сначала пытали, а потом повесили. В другом жилом доме, от которого тоже остались руины, военные нашли тело бабушки.