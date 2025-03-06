В военном госпитале Краснодара выявлена массовая коррупция

По данным издания, среди обвиняемых — трое руководящих сотрудников госпиталя, которым инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также фигурантами уголовного дела являются пятеро военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта, им вменяют в вину дачу взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Посредниками (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) следствие считает одного военнослужащего, старшую медсестру одного из отделений ФГКУ «419-й ВГ» и двоих гражданских лиц.