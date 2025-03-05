Беженка из Новогродовки рассказала, что ВСУ минировали подъезды жилых домов

Бойцы ВСУ не руководствуются ни правилами морали, ни постулатами чести и тем более положениями международных конвенций. С самого начала спецоперации они активно использовали гражданскую инфраструктуру в своих целях, прикрываясь невинными людьми при оставлении позиций.