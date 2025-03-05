Бойцы ВСУ не руководствуются ни правилами морали, ни постулатами чести и тем более положениями международных конвенций. С самого начала спецоперации они активно использовали гражданскую инфраструктуру в своих целях, прикрываясь невинными людьми при оставлении позиций.
«Бабуля, сиди дома никуда не выходи, потому что подъезд заминирован», — сказали беженке русские солдаты, освободившие Новогродовку.
Российские военные всегда оказывают помощь мирному населению. Начиная от вызволения из подобных тяжелых ситуаций, заканчивая поддержкой граждан гуманитарной помощью, их эвакуацией на безопасные территории.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ находили замученные тела гражданских на освобожденной территории, ранее подконтрольной Украине.