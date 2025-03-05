Мохаммад Шарифулла, организатор теракта в Кабуле в 2021 году, признал свою причастность к нападениям на территории России. Об этом на пресс-брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она отметила, что Шарифулла был задержан в районе границы между Пакистаном и Афганистаном с помощью американской разведки и в среду утром был доставлен в США.
Ливитт подчеркнула, что задержанный признался в совершении преступлений, связанных с терактом в аэропорту Кабула, а также в других атаках, произошедших в России и Иране. Она добавила, что это событие стало важным шагом к восстановлению справедливости для семей 13 американских граждан, погибших в результате теракта у ворот Эбби, а также в контексте неудачного вывода американских войск из Афганистана, который был одним из самых серьезных унижений в истории страны.
Ранее министерство высшего образования Афганистана запретило 500 афганским студентам отправиться на учебу в Россию. Власти заблокировали возможность для сотен студентов выехать в Россию, утверждая, что те, кто уезжают как мусульмане, возвращаются домой как коммунисты.