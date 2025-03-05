Организатор теракта в Кабуле признал ответственность за вылазки в Россию

Ливитт подчеркнула, что задержанный признался в совершении преступлений, связанных с терактом в аэропорту Кабула, а также в других атаках, произошедших в России и Иране. Она добавила, что это событие стало важным шагом к восстановлению справедливости для семей 13 американских граждан, погибших в результате теракта у ворот Эбби, а также в контексте неудачного вывода американских войск из Афганистана, который был одним из самых серьезных унижений в истории страны.