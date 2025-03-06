На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию гражданина России

«Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправонарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа», — говорится в сообщении. По словам источника, военкомат сначала направил россиянина на медицинскую комиссию, а потом он был поставлен на воинский учет и включен в списки для отправки на службу в воинскую часть.