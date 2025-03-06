Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ уничтожили украинского чемпиона по одному из видов спорта

Российские бойцы уничтожили в Волчанске украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

Известный украинский военный был ликвидирован в Волчанске.

Российские бойцы уничтожили в Волчанске украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

«Орест Малаванюк с позывным Тайпан — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — написал пост Юрий Котенок.

Ранее Котенок сообщал об уничтожении майора Вооруженных сил Украины Александра Коваленко. Он исполнявл обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны. Его ликвидировали на Курском направлении.