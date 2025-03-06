Бойцы ВС РФ уничтожили украинского чемпиона по одному из видов спорта

Известный украинский военный был ликвидирован в Волчанске.
Российские бойцы уничтожили в Волчанске украинского чемпиона по спортивному ориентированию Ореста Малаванюка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
«Орест Малаванюк с позывным Тайпан — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской армией в Волчанске», — написал пост Юрий Котенок.
Ранее Котенок сообщал об уничтожении майора Вооруженных сил Украины Александра Коваленко. Он исполнявл обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны. Его ликвидировали на Курском направлении.