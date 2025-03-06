Школьник устроил взрыв в приморской гимназии

Установлено, что один из учащихся пронес в гимназию петарду небольшой мощности, которую взорвал внутри. В результате инцидента никто не пострадал.
«В отношении отца несовершеннолетнего уже составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту произошедшего», — говорится в релизе надзорного ведомства.
Кроме того, сотрудники прокуратуры проконтролируют установление обстоятельств, при которых 11-летний школьник смог купить пиротехническое изделие, чтобы привлечь продавца к ответственности. Также надзорное ведомство даст оценку профилактической работе с несовершеннолетним и полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности в образовательном учреждении.