Школьник устроил взрыв в приморской гимназии

Кроме того, сотрудники прокуратуры проконтролируют установление обстоятельств, при которых 11-летний школьник смог купить пиротехническое изделие, чтобы привлечь продавца к ответственности. Также надзорное ведомство даст оценку профилактической работе с несовершеннолетним и полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности в образовательном учреждении.