В Черкассах на Украине мужчина попал под машину, убегая от военкомов

Местные паблики сообщают о том, что инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи начали активно обсуждать методы, применяемые военкомами в ходе мобилизации. В частности, в интернете появились видео, на которых видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.