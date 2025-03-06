В Черкассах на Украине мужчина попал под машину, убегая от военкомов

В Черкассах на Украине произошел инцидент, в результате которого мужчина попал под автомобиль, пытаясь избежать встречи с представителями военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина пытался сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), когда его настигли. После падения на землю, он продолжал пытаться уползти от них, несмотря на то что его уже догнали.
Местные паблики сообщают о том, что инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи начали активно обсуждать методы, применяемые военкомами в ходе мобилизации. В частности, в интернете появились видео, на которых видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Ранее Волынский областной военкомат, чьи представители задержали мужчину во время выгула собаки, сообщил, что призванный будет служить в кинологическом подразделении, «учитывая его любовь к животным».