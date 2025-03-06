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В Ленобласти жителей жилого дома эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Скорее всего, противопехотную мину времен Великой Отечественной войны принесли домой собиратели черного металла.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Хвалово Ленинградской области жителей многоквартирного дома эвакуировали после обнаружения мины, предположительно оставшейся со времен Великой Отечественной войны.

По информации главы местного сельского поселения Евгения Шнейваса, взрывоопасный предмет, вероятно, оказался в квартире благодаря любителям собирать металлолом.

Во время ожидания прибытия саперов правоохранительные органы приняли решение временно разместить эвакуированных жильцов в местном Доме культуры. По завершении работы специалистов мина была изъята и отправлена на экспертизу, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры.

Шнейвас отметил, что, по предварительным данным, речь идет о противопехотной мине, однако окончательные выводы предстоит сделать экспертам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.