В Ленобласти жителей жилого дома эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Во время ожидания прибытия саперов правоохранительные органы приняли решение временно разместить эвакуированных жильцов в местном Доме культуры. По завершении работы специалистов мина была изъята и отправлена на экспертизу, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры.