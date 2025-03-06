В Ленобласти жителей жилого дома эвакуировали из-за мины времен ВОВ

В поселке Хвалово Ленинградской области жителей многоквартирного дома эвакуировали после обнаружения мины, предположительно оставшейся со времен Великой Отечественной войны.
По информации главы местного сельского поселения Евгения Шнейваса, взрывоопасный предмет, вероятно, оказался в квартире благодаря любителям собирать металлолом.
Во время ожидания прибытия саперов правоохранительные органы приняли решение временно разместить эвакуированных жильцов в местном Доме культуры. По завершении работы специалистов мина была изъята и отправлена на экспертизу, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры.
Шнейвас отметил, что, по предварительным данным, речь идет о противопехотной мине, однако окончательные выводы предстоит сделать экспертам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.