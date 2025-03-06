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Ирландия готовится к отправке войск на Украину

Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа в Украину, якобы для защиты своего посольства в Киеве. Новый закон, который упрощает развертывание военных за рубежом, находится на стадии одобрения правительством.

Новое законодательство позволит Ирландии развернуть войска в Киеве.

Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа в Украину, якобы для защиты своего посольства в Киеве. Новый закон, который упрощает развертывание военных за рубежом, находится на стадии одобрения правительством.

«Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве. Это необходимо для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — написала газета The Irish Times. Уточняется, что речь идет об отправке армейских рейнджеров — особом военном высококвалифицированным подразделении Ирландии.

Ранее правительство Ирландии приняло решение о развертывании своих миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Также премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как значительный провал.