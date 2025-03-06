Ирландия готовится к отправке войск на Украину

Ранее правительство Ирландии приняло решение о развертывании своих миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Также премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как значительный провал.