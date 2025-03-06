ТАСС: расследование уголовного дела Логиновой о торговле детьми завершили

Расследование от октября 2023 года закрыли. Главным действующим лицом стала многодетная мать Юлия Логинова, а также ее подельница Наталья Патока. Установлены и соучастники дела о торговли детьми. О подробностях и итогах расследования пишет ТАСС.
Как отмечает собеседник агентства, следствие предъявило обвинение 11 фигурантам уголовного дела. В центре расследования стояла суррогатная мать Фируза Усканова, которая передала ребенка Юлии Логиновой. Юриста Елену Кужелеву подозревают в совершении тяжкого преступления, связанного с оборотом новорожденных детей.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Логиновой и других десяти фигурантов. В ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела», — уточнил собеседник.
Само расследование включало в себя обыски, допросы и очные ставки. Следователи провели ряд экспертиз. В связи с этим выявились новые эпизоды дела.