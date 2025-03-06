Одно сообщение перевернуло жизнь сибирячки. Она лишилась более полумиллиона рублей

— Так аферисты втерлись в доверие к сибирячке. За следующие 12 операций, совершенных на сумму более полумиллиона рублей, женщина доход так и не получила. Осознав, что это обман, она отказалась совершать очередной перевод и написала заявление в полицию, — рассказывают в пресс-службе ведомства.