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Одно сообщение перевернуло жизнь сибирячки. Она лишилась более полумиллиона рублей

Жительница Чунского района потеряла 500 тысяч во время заработка на маркетплейсе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Чунского района, желая заработать в сети, лишилась крупной суммы. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 33-летней женщине написали в мессенджере с предложением стать «агентом» известного маркетплейса.

Мошенники убедили сибирячку выполнить «простое» задание — перевести некую сумму на банковскую карту продавца, после чего она смогла бы получить «комиссионные» и зарплату. Отправив три разные суммы, жертва и правда получила обещанные деньги, даже с процентами.

— Так аферисты втерлись в доверие к сибирячке. За следующие 12 операций, совершенных на сумму более полумиллиона рублей, женщина доход так и не получила. Осознав, что это обман, она отказалась совершать очередной перевод и написала заявление в полицию, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи завели уголовное дело. Началось разбирательство.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что застройщик из Байкальска попался на мошенничестве на 11 миллионов рублей.