В ГД одобрили кардинальное изменение в правилах призыва в армию

Одной из причин для продления срока решения призывной комиссии названа экономия бюджетных средств.
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, который предусматривает увеличение срока действия решения военкомата о призыве новобранца с одной призывной кампании до одного года. Предложение было внесено группой депутатов от партии «Единая Россия», включая главу комитета по обороне Андрея Картаполова, передает «Коммерсант».
«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять законопроект в первом чтении. [Предлагается] включить проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы 18 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — пишет «Коммерсант».
Предложение также включает укрупнение призывных комиссий, что даст губернаторам право создавать одну комиссию для двух и более районов или муниципальных образований. Одной из причин внесения поправок является стремление к экономии бюджетных средств, которые тратятся на проведение повторных медкомиссий, а также пресечение злоупотреблений со стороны граждан, связанных с длительными судебными разбирательствами относительно законности призыва.
Инициатива о продлении срока действия решений военкоматов до одного года была предложена в ответ на значительное количество отменяемых решений призывных комиссий. Это выявилось во время призывных кампаний. Законопроект был внесен в Госдуму 13 февраля 2025 года.