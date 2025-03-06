В ГД одобрили кардинальное изменение в правилах призыва в армию

Предложение также включает укрупнение призывных комиссий, что даст губернаторам право создавать одну комиссию для двух и более районов или муниципальных образований. Одной из причин внесения поправок является стремление к экономии бюджетных средств, которые тратятся на проведение повторных медкомиссий, а также пресечение злоупотреблений со стороны граждан, связанных с длительными судебными разбирательствами относительно законности призыва.