Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье двое детей погибли из-за включенной гирлянды

Следком Приморья завершил расследование уголовного дела о гибели двух детей в городе Артеме. Трагедия произошла перед новогодними праздниками, 26 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, по факту гибели несовершеннолетних расследовалось уголовное дело.

Фигурант — отец подростков. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум своим детям (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не выключил на ночь гирлянду на елке и лег спать. Ночью она загорелась, дым распространился по всему дому, дети 10-ти и 16-ти лет не смогли вовремя выйти на улицу и погибли от отравления продуктами горения.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.