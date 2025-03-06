В Приморье двое детей погибли из-за включенной гирлянды

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не выключил на ночь гирлянду на елке и лег спать. Ночью она загорелась, дым распространился по всему дому, дети 10-ти и 16-ти лет не смогли вовремя выйти на улицу и погибли от отравления продуктами горения.