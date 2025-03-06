Директор Национального театра танца Якутии умер в больнице после ДТП

ДТП произошло днем 5 марта в центре Якутска с участием автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Succeed. По данным ОГИБДД МУ МВД России «Якутское», пострадали три человека. Вечером того же дня сообщалось, что погиб один из трех пострадавших. По информации прокуратуры республики, в учреждении здравоохранения от полученных травм умерли все трое пострадавших — водитель и два пассажира автомобиля Toyota Succeed.