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Директор Национального театра танца Якутии умер в больнице после ДТП

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Директор Национального театра танца Республики Саха (Якутия) имени С. А. Зверева, заслуженный работник культуры РФ Александр Алексеев умер в больнице после ДТП в центре Якутска на проспекте Ленина. Об этом ТАСС сообщили в театре.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло днем 5 марта в центре Якутска с участием автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Succeed. По данным ОГИБДД МУ МВД России «Якутское», пострадали три человека. Вечером того же дня сообщалось, что погиб один из трех пострадавших. По информации прокуратуры республики, в учреждении здравоохранения от полученных травм умерли все трое пострадавших — водитель и два пассажира автомобиля Toyota Succeed.

«Перенес продолжительную операцию, в течение трех часов врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он умер. Нет слов, невосполнимая утрата», — сообщили в театре.