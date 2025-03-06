Во Владивостоке состоится суд над известной бандой «Алексеевских»

Согласно материалам следствия, банда действовала на территории Владивостока с 2002 по 2023 год. Её основатель, Алексей Алексеенков, организовал устойчивую вооружённую группу, которая специализировалась на заказных убийствах, вооружённых столкновениях и уничтожении чужого имущества. В 2003 и 2005 годах участники группировки застрелили двух жителей города, с которыми у них возникали конфликты. В июле 2010 года один из членов банды, действуя по найму, попытался убить местного жителя на улице Зои Космодемьянской. Мужчина получил ранение, но выжил.