Во Владивостоке состоится суд над известной бандой «Алексеевских»

Прокуратура во Владивостоке передала в суд уголовное дело против организаторов и участников банды «Алексеевские». Заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя и трёх членов группировки, а также трёх лиц, не входивших в её состав. Им предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая создание и руководство вооружённой бандой, убийства, покушения на убийство, вымогательство и незаконное обращение с оружием.
Согласно материалам следствия, банда действовала на территории Владивостока с 2002 по 2023 год. Её основатель, Алексей Алексеенков, организовал устойчивую вооружённую группу, которая специализировалась на заказных убийствах, вооружённых столкновениях и уничтожении чужого имущества. В 2003 и 2005 годах участники группировки застрелили двух жителей города, с которыми у них возникали конфликты. В июле 2010 года один из членов банды, действуя по найму, попытался убить местного жителя на улице Зои Космодемьянской. Мужчина получил ранение, но выжил.
В июле 2021 года участники группировки подожгли автомобиль Mercedes-Benz, принадлежавший жительнице Владивостока. Причиной стал дорожный конфликт между женщиной и организатором банды. В результате инцидента машина была уничтожена, а рядом припаркованный автомобиль повреждён. Общий ущерб потерпевшим превысил 2,5 миллиона рублей.
В ноябре и декабре 2022 года руководитель банды вместе с сообщником, не входившим в её состав, пытался вымогать недвижимость стоимостью 350 миллионов рублей у мужчины, участвовавшего в судебном разбирательстве о разделе имущества. Злоумышленники угрожали применением насилия, но их планы сорвались из-за задержания. Ещё один эпизод связан с насилием в отношении инженера коммерческой организации, чьи доли в уставном капитале пытались отобрать. Ущерб в этом случае оценивается в 42 миллиона рублей.
На имущество обвиняемых, общая стоимость которого превышает 7,2 миллиона рублей, наложен арест для последующей конфискации. Дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, значительный вклад в раскрытие преступлений внесли сотрудники отдела по расследованию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, а также специалисты УФСБ и Следственного комитета региона.