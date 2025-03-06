В военном госпитале Краснодара вскрыли коррупцию с участием 12 человек

«Сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара. Солдаты и офицеры передавали взятки через посредников, в том числе медсестру, руководству учреждения. По одной из версий, таким образом военным оформлялись диагнозы, позволяющие избежать продолжения службы или получать выплаты, в том числе за ранения и травмы», — говорится в публикации «Коммерсанта».