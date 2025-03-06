В военном госпитале Краснодара вскрыли коррупцию с участием 12 человек

12 человек могли участвовать в коррупционной схеме в краснодарском госпитале.
В Краснодаре расследуется уголовное дело о массовой коррупции в местном военном госпитале. Как предполагает следствие, сотрудники учреждения брали взятки, за которые оформляли бойцам российской армии ложные диагнозы. Военные использовали их для списания со службы или получения выплат, пишет газета «Коммерсант».
«Сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара. Солдаты и офицеры передавали взятки через посредников, в том числе медсестру, руководству учреждения. По одной из версий, таким образом военным оформлялись диагнозы, позволяющие избежать продолжения службы или получать выплаты, в том числе за ранения и травмы», — говорится в публикации «Коммерсанта».
Предварительно, кроме медработников в деле замешаны пятеро солдат. Издание пробовало связаться с Минобороны РФ или Главным военным СУ СКР по теме публикации, но не получило ответов.