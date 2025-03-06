ВСУ ослепли, а самолеты с оружием развернули в воздухе: США поставили ультиматум Зеленскому

Менее чем через сутки после заморозки военной помощи Зеленский открыто заявил о готовности пойти на определённые компромиссы. Хоть он и не извинился перед Трампом за своё поведение в Овальном кабинете, он отметил, что соглашение в сфере полезных ископаемых и безопасности может быть заключено в любое время.