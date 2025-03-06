ВСУ ослепли, а самолеты с оружием развернули в воздухе: США поставили ультиматум Зеленскому

Трамп поставил украинскому лидеру Зеленскому жесткие условия.
США перестали делиться с Украиной разведданными и продолжат поддерживать паузу в военной помощи, пока ее лидер Владимир Зеленский не пойдет на уступки. Подробнее о том, как США оставили ВСУ слепыми и пошли на решительный шаг, чтобы подтвердить свой ультиматум Зеленскому — в материале URA.RU.
Авиатехника США была возращена на базу вместе с грузом для ВСУФото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Grant G. Grady.
США показали серьезность намерений.
США на этой неделе приостановили поставки оружия и военной техники Украине. По приказу президента Дональда Трампа, самолеты, перевозившие вооружение для Киева, были возвращены обратно. Информацию об этом подтвердил представитель Пентагона.
Решение было принято на фоне активной переброски американского военного оборудования для нужд ВСУ. Сообщается, что приказ отдали примерно в 18:00 по местному времени, что привело к отмене поставок и развороту самолетов, направлявшихся на Украину.
Кроме того, по данным журналиста The Economist Оливера Кэролла, украинские военные перестали получать разведданные для управления системами HIMARS. США прекратили передачу информации, лишив ВСУ возможности наносить высокоточные дальнобойные удары в режиме реального времени. Ракетный комплекс HIMARS для украинской армии теперь стал бесполезен.
Чтобы получить благосклонность Трампа, Зеленский должен выполнить все условияФото: Официальный сайт президента Украины.
В чем заключается ультиматум США Зеленскому.
Администрация президента США Трампа выразила готовность пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если украинский лидер Владимир Зеленский согласится выполнить определённые условия Вашингтона.
Представители администрации предполагают, что прекращение поддержки может носить временный характер, если Зеленский пойдёт навстречу требованиям Белого дома. Во время выступления в Конгрессе во вторник вечером Трамп отметил, что ценит заявление Зеленского, в котором тот выразил готовность начать переговоры.
Менее чем через сутки после заморозки военной помощи Зеленский открыто заявил о готовности пойти на определённые компромиссы. Хоть он и не извинился перед Трампом за своё поведение в Овальном кабинете, он отметил, что соглашение в сфере полезных ископаемых и безопасности может быть заключено в любое время.
По словам конгрессмена Майка Уолца, США продолжат замораживать поставки оружия и прекратят обмен разведывательными данными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата переговоров с Россией. Приостановка касается в первую очередь ключевой информации, которая могла бы помочь ВСУ наносить удары по российской территории.
Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что прекращение обмена разведданными стало поворотным моментом, заставившим Зеленского публично выразить сожаление по поводу разногласий с Дональдом Трампом. Кроме того, украинский лидер пообещал США предпринять шаги к организации мирных переговоров.
Каких разведданных лишилась Украина из-за решения США.
США активно делятся разведывательной информацией с союзниками по НАТО, а ранее предоставляли эти данные и Украине, приводят «Известия» мнение военного аналитика Дмитрия Корнева. Он отметил, что эта информация включает результаты визуальной, радиотехнической, наземной, воздушной и морской разведки, а также данные, собранные с использованием беспилотников.
Кроме того, возможному ограничению могла подвергнуться передача данных глобальной системы позиционирования GPS. Отдельная часть разведданных поступает практически в режиме реального времени, что делает их крайне ценными для ВСУ при нанесения высокоточных ударов, например, с использованием ракетных систем HIMARS.
В то же время эксперты отмечают, что полный отказ союзников от передачи разведывательной информации Украине маловероятен. Например, ограничения, инициированные США, уже действуют в Великобритании, но пока нет данных, что остальные страны НАТО поддержали такую политику. Вопрос о доступе Украины к ключевым разведданным остается пока открытым.