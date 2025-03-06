Несколько подпольных казино обнаружили в Иркутске

В Иркутске Следком по результатам рассмотрения материалов, поступивших от полиции, возбудил уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. По версии следствия, с января 2023 года по март 2025 года группа лиц устроила подпольное казино с использованием игрового оборудования в трех помещениях, расположенных по разным адресам в городе Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.
В одном из помещений были обнаружены игровой стол со специальной разметкой, игральные карты и фишки для проведения азартных игр. Всего проведено 10 обысков, изъяты набор для игры в покер, майнинговое оборудование, сотовые телефоны фигурантов и около 1 млн рублей, дорогостоящие авто и предметы, предположительно содержащие наркотические средства.
По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек, один из которых не имеет гражданства РФ. Всем фигурантам предъявлено обвинение, судом им избрана мера пресечения, один из организаторов взят под стражу. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к организации и проведению азартных игр.
Напомним, что уголовное дело по факту незаконной организации игорной деятельности возбуждено в Ангарске. С июня по октябрь текущего года в помещении бильярдной проводились нелегальные азартные игры при использовании игрового оборудования. Были установлены двое подозреваемых — мужчина и женщина.