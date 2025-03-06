Несколько подпольных казино обнаружили в Иркутске

В Иркутске Следком по результатам рассмотрения материалов, поступивших от полиции, возбудил уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. По версии следствия, с января 2023 года по март 2025 года группа лиц устроила подпольное казино с использованием игрового оборудования в трех помещениях, расположенных по разным адресам в городе Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.