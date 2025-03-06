На юге Красноярского края в огне пострадали два человека

Пожарные Красноярского края за сутки десять раз выезжали на вызовы.
Одно из возгораний завершилось трагедией. Напомним, из-за шалости с огнем в Красноярске на Судостроительной погиб оставленный без присмотра пятилетний мальчик. Его бабушка вышла в магазин, а мать была на работе. Дошкольник устроил пожар и погиб. Заведено уголовное дело.
Два человека чуть не погибли в огне в Минусинском районе. Там из-за короткого замыкания загорелся жилой дом в дачном обществе «Дорожник». В нем находились мужчина и женщина. Они успели спастись, но пострадали в огне.
Пламя успело охватить 15 квадратных метров. С ним боролись 16 сотрудников МЧС и добровольцев с помощью пяти спецмашин.