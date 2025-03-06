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На юге Красноярского края в огне пострадали два человека

В Красноярском крае потушили 10 пожаров за сутки.

Источник: МЧС РФ

Пожарные Красноярского края за сутки десять раз выезжали на вызовы.

Одно из возгораний завершилось трагедией. Напомним, из-за шалости с огнем в Красноярске на Судостроительной погиб оставленный без присмотра пятилетний мальчик. Его бабушка вышла в магазин, а мать была на работе. Дошкольник устроил пожар и погиб. Заведено уголовное дело.

Два человека чуть не погибли в огне в Минусинском районе. Там из-за короткого замыкания загорелся жилой дом в дачном обществе «Дорожник». В нем находились мужчина и женщина. Они успели спастись, но пострадали в огне.

Пламя успело охватить 15 квадратных метров. С ним боролись 16 сотрудников МЧС и добровольцев с помощью пяти спецмашин.