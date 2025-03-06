В Красноярске водитель «Лады» с тонированными стеклами сбил подростка

Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что стекла авто нарушителя чрезмерно затемнены тонировочной пленкой, и это тоже стало одной из причин происшествия. Другая причина: мужчина не снизил скорость возле перехода, хотя в таких местах нужно быть готовым к появлению пешеходов и успеть остановиться и пропустить их.