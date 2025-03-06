В Красноярске водитель «Лады» с тонированными стеклами сбил подростка

Тонированные стекла машины стали одной из причин, по которой водитель «Лады» вовремя не заметил подростка на дороге. Четырнадцатилетнего школьника сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. С травмами его доставили в больницу. Авария произошла в Красноярске на Молокова 5 марта, однако ее подробности стали известны только сейчас.
28-летний виновник ДТП утверждает, что вовремя не заметил мальчика и поэтому не успел затормозить. Он увидел, что машина справа замедлила движение перед «зеброй», но не придал этому значения.
Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что стекла авто нарушителя чрезмерно затемнены тонировочной пленкой, и это тоже стало одной из причин происшествия. Другая причина: мужчина не снизил скорость возле перехода, хотя в таких местах нужно быть готовым к появлению пешеходов и успеть остановиться и пропустить их.
Уже известно, что водителя привлекут к административной ответственности за нарушение, связанное с тонировкой, а также за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Он заплатит штрафы: более четырех тысяч рублей. Возможно, родители несовершеннолетнего подадут иск о возмещении трат на лечение и морального вреда, причиненного ребенку.