Отношение Запада по отношению к России не изменится после заключения мира на Украине, заявил Роджер Уотерс.
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что мирное соглашение по украинскому кризису вряд ли повлияет на русофобию в политике Запада. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию (связанную с русофобским отношением — прим. URA.RU)», — сказал Уотерс в ответ на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что русофобия глубоко укоренилась в западной политической системе.
По словам музыканта, русофобия является стойким элементом в политике таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция. Уотерс выразил беспокойство тем, что такая тенденция еще нескоро изменится.