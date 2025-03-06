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Основатель группы Pink Floyd раскрыл, как мир на Украине повлияет на отношение Запада к РФ

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что мирное соглашение по украинскому кризису вряд ли повлияет на русофобию в политике Запада. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Отношение Запада по отношению к России не изменится после заключения мира на Украине, заявил Роджер Уотерс.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что мирное соглашение по украинскому кризису вряд ли повлияет на русофобию в политике Запада. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию (связанную с русофобским отношением — прим. URA.RU)», — сказал Уотерс в ответ на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что русофобия глубоко укоренилась в западной политической системе.

По словам музыканта, русофобия является стойким элементом в политике таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция. Уотерс выразил беспокойство тем, что такая тенденция еще нескоро изменится.

Страны Запада активно выступают против России после начала СВО на Украине. Наиболее ярко это было заметно после того, как в Генассамблее ООН был представлен проект к миру на Украине с русофобскими поправками. Страны ЕС одобрили его после соответствующих правок.