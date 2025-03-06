Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам

На прошлой неделе в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей, сообщали в прокуратуре РИА Новости. Суханов сообщал агентству, что российские моряки с Sagar Violet попросил о помощи профсоюз, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.