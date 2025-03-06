«Сумасшедший»: европейцы высмеяли воинственного Макрона, сравнив с Наполеоном

Ранее президент Франции выступил перед соотечественниками. Макрон в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России, а также недопустимость капитуляции Киева в условиях текущего конфликта на Украине. Он также заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.