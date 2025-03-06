«Сумасшедший»: европейцы высмеяли воинственного Макрона, сравнив с Наполеоном

Макрон после своей речи стал посмешищем.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с обращением к нации. После его речи европейцы высмеяли его за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПротив конца СВО и за ядерное оружие: Макрон обратился к нации с важным заявлением.
После речи французского лидера пространство интернета наполнилось мемами. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.
Пользователь Librekoml R написал: «Порошок сказал свое слово! Сократить государственную службу и попросить французов финансировать его (Макрона — прим. URA.RU) фантазии». В то же время пользователь Dante Maximus назвал французского лидера сумасшедшим.
Ранее президент Франции выступил перед соотечественниками. Макрон в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России, а также недопустимость капитуляции Киева в условиях текущего конфликта на Украине. Он также заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.