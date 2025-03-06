Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сумасшедший»: европейцы высмеяли воинственного Макрона, сравнив с Наполеоном

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с обращением к нации. После его речи европейцы высмеяли его за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России.

Макрон после своей речи стал посмешищем.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с обращением к нации. После его речи европейцы высмеяли его за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПротив конца СВО и за ядерное оружие: Макрон обратился к нации с важным заявлением.

После речи французского лидера пространство интернета наполнилось мемами. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.

Пользователь Librekoml R написал: «Порошок сказал свое слово! Сократить государственную службу и попросить французов финансировать его (Макрона — прим. URA.RU) фантазии». В то же время пользователь Dante Maximus назвал французского лидера сумасшедшим.

Ранее президент Франции выступил перед соотечественниками. Макрон в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России, а также недопустимость капитуляции Киева в условиях текущего конфликта на Украине. Он также заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.