В Оренбурге к паводку подготовили 10 водоналивных дамб

Для безаварийного пропуска паводковых вод и исключения ледовых заторов в районе автомобильных мостов через реки Урал и Сакмара распилят лед. Сделать это планируют с 10 по 24 марта. Также идет вывоз снега, очищение ливнеприемных решеток и ливневых канав для пропуска талых вод и сохранения дорожного покрытия в городе. «Кроме этого, продолжаются берегоукрепительные работы на реке Урал в Оренбурге», — сказал Объедков.