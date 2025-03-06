В Оренбурге к паводку подготовили 10 водоналивных дамб

«В настоящее время в администрации Оренбурга в наличии десять комплектов водоналивных дамб, которые могут перекрыть 1 000 метров участка водного объекта. При необходимости они будут использованы во время паводка», — сказано в ответе.
В апреле 2024 года подобные дамбы доставил в Оренбург самолет МЧС. Три из них установили на берегу реки Урал, чтобы защитить жилой микрорайон от подъема воды. Конструкция была дополнена насыпной 100-метровой дамбой шириной 3 метра и высотой 1,5 метра. «Эти меры оказались действенными для защиты жителей жилого комплекса и предотвратили затопление данного участка местности», — отметил Объедков.
Для безаварийного пропуска паводковых вод и исключения ледовых заторов в районе автомобильных мостов через реки Урал и Сакмара распилят лед. Сделать это планируют с 10 по 24 марта. Также идет вывоз снега, очищение ливнеприемных решеток и ливневых канав для пропуска талых вод и сохранения дорожного покрытия в городе. «Кроме этого, продолжаются берегоукрепительные работы на реке Урал в Оренбурге», — сказал Объедков.
В апреле 2024 года в зоне весеннего паводка, который стал самым многоводным за историю наблюдений, оказались Орск, Оренбург и другие населенные пункты области. Было подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. В регионе продолжает действовать режим ЧС.