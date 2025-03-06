«Путин, мы с тобой»: французов шокировало заявление Макрона о России

Пользователь под ником skuseer яростно отреагировал на слова Макрона о России. «“Россия стала угрозой для Франции”, — Макрон, забери свои слова обратно», — написал он в соцсети X. Многие участники сети присоединились к дискуссии. Как написал другой пользователь: «Знай, Путин, что французский народ против Макрона. Так что, если у тебя есть что-то против него — мы с тобой», — выразил поддержку человек под ником shannon.