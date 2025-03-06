Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Корее снаряд упал на жилой дом, есть пострадавшие

В Южной Корее, предположительно, семь человек пострадали после падения снаряда на жилой дом. Инцидент произошел в городе Пхочхоне, к северу от Сеула. Об этом сообщает Ренхап.

Снаряд упал на жилое помещение в Южной Корее, сообщается о семерых пострадавших.

В Южной Корее, предположительно, семь человек пострадали после падения снаряда на жилой дом. Инцидент произошел в городе Пхочхоне, к северу от Сеула. Об этом сообщает Ренхап.

«Снаряд упал на жилой дом, в результате чего семь человек получили ранения и были разрушены несколько зданий», — сообщили журналисты, ссылаясь на заявления властей. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Следственные органы пытаются установить, откуда был запущен снаряд и кто за этим стоит. Также оценивается масштаб ущерба, нанесенного жилым постройкам и инфраструктуре города.