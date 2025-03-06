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Двух «закладчиков» героина осудят в Новосибирской области

Мужчины оборудовали тайники в Барабинске.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых — двое мужчин. Они обвиняются в 18 преступлениях.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, неустановленное лицо купило крупную партию запрещённых веществ и передало её обвиняемым, чтобы они сделали тайники в Барабинске.

Они раскладывали свёртки рядом с жилыми домами. Довести умысел до конца не успели — были задержаны. У одного из закладчиков нашли в карманах ещё 20 свёртков.

Мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.