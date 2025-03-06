Двух «закладчиков» героина осудят в Новосибирской области

В Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых — двое мужчин. Они обвиняются в 18 преступлениях.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, неустановленное лицо купило крупную партию запрещённых веществ и передало её обвиняемым, чтобы они сделали тайники в Барабинске.
Они раскладывали свёртки рядом с жилыми домами. Довести умысел до конца не успели — были задержаны. У одного из закладчиков нашли в карманах ещё 20 свёртков.
Мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.