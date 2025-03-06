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Новосибирскую пенсионерку, которую избил сын, выписали из больницы

Мужчину задержали полицейские.

Источник: Предоставлено знакомыми пострадавшей

Новосибирскую пенсионерку, которую избил сын, выписали из больницы. Она находилась там с конца января 2025 года. 66-летнюю пенсионерку избил собственный сын, так сильно, что сломал матери руку. Пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ее сына задержали минимум на 5 суток, рассказали КП-Новосибирск знакомые бабушки.

Пенсионерка сейчас находится дома. Женщина восстанавливается, она до сих пор проходит лечение.