Студента РГСУ отчислили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Поводом для привлечения Терехова к административной ответственности стали его посты в соцсети «ВКонтакте», в которых он уничижительно отзывается о президенте РФ, Вооруженных силах РФ и российском обществе в целом. Отмечается, что на заседание суда, на котором рассматривался его протокол, он не пришел, хотя был извещен о месте и времени его проведения. Его страница в соцсети «ВКонтакте» в настоящий время удалена.