Студента РГСУ отчислили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

«Из обращения проректора по безопасности ФГБОУ ВО “РГСУ” следует, что в рамках мероприятий, направленных на выявление признаков в поведении студентов РГСУ, указывающих на экстремистские, террористические и иные негативные проявления, получена информация в отношении студента 4 курса факультета экономики и управления РГСУ Терехова Д. А. Проведенный мониторинг информационных массивов в сети “Интернет”, а также анализ комментариев свидетельствует о его действиях экстремистского характера. Терехов Д. А. принимал участие на стороне ВСУ в боевых действиях в Донбассе, причастен к геноциду населения, грабежам, мародерству и убийствам мирных жителей. На основании приказа ректора Терехов отчислен из РГСУ», — сказано в документе.
Там также отмечается, что в отношении Терехова был составлен протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Суд назначил бывшему студенту наказание в виде штрафа. В материалах не указывается, на какую сумму его оштрафовали, однако закон подразумевает за это правонарушение штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Поводом для привлечения Терехова к административной ответственности стали его посты в соцсети «ВКонтакте», в которых он уничижительно отзывается о президенте РФ, Вооруженных силах РФ и российском обществе в целом. Отмечается, что на заседание суда, на котором рассматривался его протокол, он не пришел, хотя был извещен о месте и времени его проведения. Его страница в соцсети «ВКонтакте» в настоящий время удалена.