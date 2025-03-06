Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сообщил Рубио в интервью телеканалу Fox New. Он также заявил, что украинский конфликт должен быть завершен.