Семь человек задержали за открытие покерного клуба в Иркутске

Силовики задержали семь человек, у одного из них нет российского гражданства. Трое из них — организаторы, остальные — управляющие и карточные дилеры. Оказалось, что для ведения нелегального бизнеса лидеры группы брали в аренду нежилые помещения. Туда завозили покерные столы, фишки, игральные карты, а в клуб пускали лишь доверенных и постоянных клиентов.
— Нагрянув в подпольное заведение, полицейские изъяли всё оборудование, используемое для проведения азартных игр, а также различные документы. Помимо этого во время обысков оперативники обнаружили почти один миллион рублей, три автомобиля, данное имущество арестовали, — рассказывают в ведомстве.
Сейчас следователи завели уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Владельцев заведения заключили под стражу и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, двое управляющих находятся под подпиской о невыезде. Дилеры также не могут выехать за пределы города и совершать определенные действия.
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