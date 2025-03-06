Семь человек задержали за открытие покерного клуба в Иркутске

Силовики задержали семь человек, у одного из них нет российского гражданства. Трое из них — организаторы, остальные — управляющие и карточные дилеры. Оказалось, что для ведения нелегального бизнеса лидеры группы брали в аренду нежилые помещения. Туда завозили покерные столы, фишки, игральные карты, а в клуб пускали лишь доверенных и постоянных клиентов.