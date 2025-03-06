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Семь человек задержали за открытие покерного клуба в Иркутске

Организаторы незаконного бизнеса за два года трижды переезжали в новые помещения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске закрыли покерный клуб. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России и СУ СКР по Иркутской области, за два года владельцы заведения трижды меняли место дислокации, чтобы скрыться от полиции. Дважды работали в Октябрьском округе, а еще один — в Правобережном.

Силовики задержали семь человек, у одного из них нет российского гражданства. Трое из них — организаторы, остальные — управляющие и карточные дилеры. Оказалось, что для ведения нелегального бизнеса лидеры группы брали в аренду нежилые помещения. Туда завозили покерные столы, фишки, игральные карты, а в клуб пускали лишь доверенных и постоянных клиентов.

— Нагрянув в подпольное заведение, полицейские изъяли всё оборудование, используемое для проведения азартных игр, а также различные документы. Помимо этого во время обысков оперативники обнаружили почти один миллион рублей, три автомобиля, данное имущество арестовали, — рассказывают в ведомстве.

Сейчас следователи завели уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Владельцев заведения заключили под стражу и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, двое управляющих находятся под подпиской о невыезде. Дилеры также не могут выехать за пределы города и совершать определенные действия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что застройщик из Байкальска попался на мошенничестве на 11 миллионов рублей.