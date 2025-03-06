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СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений

СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные жители, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате падения артиллерийского снаряда или бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пхочхон.

По данным военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолёты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.

«По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона», — сообщает агентство.

ВВС сформировали комиссию по расследованию инцидента и оценке ущерба.

Бомба MK-82 предназначена для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Радиус поражения одной бомбы составляет примерно размер футбольного поля. Она сбрасывается в неуправляемом режиме, без наведения, уточнияется в публикации.

По данным телеканала YTN, в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, в том числе церковь, а также 1-тонный фургон.