СМИ: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений

Бомба MK-82 предназначена для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Радиус поражения одной бомбы составляет примерно размер футбольного поля. Она сбрасывается в неуправляемом режиме, без наведения, уточнияется в публикации.