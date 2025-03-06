Politico: команда Трампа ведет тайные переговоры с врагами Зеленского, чтобы его сместить

«Высокопоставленные союзники Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко», — передают американские журналисты, ссылаясь на заявления трех украинских парламентариев и эксперта по внешней политике от Республиканской партии США. Один из украинских парламентариев подтвердил, что целью встреч было обсуждение возможных сценариев политической поддержки в случае изменения власти на Украине, а именно — смещения Зеленского.