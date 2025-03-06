Politico: команда Трампа ведет тайные переговоры с врагами Зеленского, чтобы его сместить

Администрация Трампа ведет переговоры с оппозицией на Украине для смещения Владимира Зеленского с должности.
Четверо высокопоставленных членов команды американского президента Дональда Трампа провели тайные переговоры с ключевыми противниками действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Среди участников встречи была бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и представители партии бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Politico. На повестке стоял вопрос отставки Зеленского.
«Высокопоставленные союзники Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко», — передают американские журналисты, ссылаясь на заявления трех украинских парламентариев и эксперта по внешней политике от Республиканской партии США. Один из украинских парламентариев подтвердил, что целью встреч было обсуждение возможных сценариев политической поддержки в случае изменения власти на Украине, а именно — смещения Зеленского.
«Мы обсуждали конкретные шаги, которые могут быть предприняты на международном уровне для поддержки смены руководства в нашей стране», — заявили парламентарии. По информации источников журналистов, такие встречи означают значительное усиление давления на действующую власть Украины со стороны определенных кругов американской политики.
Администрация Трампа начала активно обсуждать тему отставки Зеленского после скандала в Белом доме, который произошел в ночь на 1 марта. Тогда о потенциальном смещении текущего украинского главы говорил спикер американского парламента Майк Джонсон, а также ряд помощников Трампа.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.