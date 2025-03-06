ВВС США сбросили бомбу на Южную Корею

Истребитель США нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений.
Во время совместных учений по огневой мощи США и Южной Кореи вблизи межкорейской границы американский истребитель случайно сбросил бомбы за пределами учебного полигона. Об этом сообщили представители ВВС США.
«Истребитель нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой», — сообщил Yonhap News Agency со ссылкой на ВВС США.
США и Южной Корея проводят совместные учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы. Сообщается, что учения проходили на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочоне, всего в 25 километрах от границы с Северной Кореей.