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ВВС США сбросили бомбу на Южную Корею

Во время совместных учений по огневой мощи США и Южной Кореи вблизи межкорейской границы американский истребитель случайно сбросил бомбы за пределами учебного полигона. Об этом сообщили представители ВВС США.

Истребитель США нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений.

Во время совместных учений по огневой мощи США и Южной Кореи вблизи межкорейской границы американский истребитель случайно сбросил бомбы за пределами учебного полигона. Об этом сообщили представители ВВС США.

«Истребитель нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой», — сообщил Yonhap News Agency со ссылкой на ВВС США.

США и Южной Корея проводят совместные учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы. Сообщается, что учения проходили на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочоне, всего в 25 километрах от границы с Северной Кореей.