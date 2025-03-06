Природный пожар потушили на территории нацпарка в Приморье

«Сотрудники “Земля леопарда” совместно с КГБУ “Приморская база авиационной охраны и защиты лесов” успешно ликвидировали природный пожар, возникший вблизи особо охраняемой природной территории. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось по сухой растительности, в результате пожар затронул территорию нацпарка. Более 45 человек в течение шести часов сдерживали распространение огня и ликвидировали очаги возгорания, в том числе один экипаж МЧС. В результате оперативной работы пожар удалось остановить, не допустив его дальнейшего распространения вглубь “Земли леопарда”, — говорится в сообщении.