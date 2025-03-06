Природный пожар потушили на территории нацпарка в Приморье

«Сотрудники “Земля леопарда” совместно с КГБУ “Приморская база авиационной охраны и защиты лесов” успешно ликвидировали природный пожар, возникший вблизи особо охраняемой природной территории. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось по сухой растительности, в результате пожар затронул территорию нацпарка. Более 45 человек в течение шести часов сдерживали распространение огня и ликвидировали очаги возгорания, в том числе один экипаж МЧС. В результате оперативной работы пожар удалось остановить, не допустив его дальнейшего распространения вглубь “Земли леопарда”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, общая площадь возгорания составила 90,21 га, из которых 40,6 га пришлись на территорию парка.
«Угроза для уникальных экосистем, включая места обитания редчайших дальневосточных леопардов, была своевременно устранена», — отметили в учреждении.
По данным правительства Приморья, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 11 природных пожаров. На утро 6 марта действует девять термоточек.
Региональный уровень реагирования на тушение природных пожаров введен в девяти округах и районах Приморского края: в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. С 18 февраля в Уссурийском городском округе, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах начался пожароопасный сезон. В середине февраля власти 14 муниципалитетов региона ввели особый противопожарный режим.