Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один погиб и 3 человека пострадали при лобовом столкновении в Башкирии

Ещё одна серьёзная авария произошла вечером 5 марта на Бирском тракте.

Источник: МЧС по РБ

Один погиб и 3 человека пострадали при лобовом столкновении в Башкирии. Ещё одна серьёзная авария произошла вечером 5 марта на Бирском тракте.

Как сообщают в МЧС по РБ, на территоии Благовещенского района «Лада Гранта» столкнулась лоб в лоб с «Черри Тиго». В результате столкновения 1 человек погиб, госпитализированы еще 3 человека. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС России и другие службы. Причины ДТП устанавливаются.