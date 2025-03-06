Один погиб и 3 человека пострадали при лобовом столкновении в Башкирии

Как сообщают в МЧС по РБ, на территоии Благовещенского района «Лада Гранта» столкнулась лоб в лоб с «Черри Тиго». В результате столкновения 1 человек погиб, госпитализированы еще 3 человека. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии.