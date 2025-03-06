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10 пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области, трое погибли

В пожаре в свердловском поселке погибли двое детей.

За минувшие сутки свердловские спасатели потушили 10 пожаров, 80% из которых случились в жилом секторе.

В Верхней Сысерти накануне сгорели два дома в переулке Речной. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек.

В Екатеринбурге на улице Военная на площади 1 квадратный метр горел мусор на лестничной клетке четырехэтажного муниципального жилого дома. В результате происшествия пострадал один человек. С огнем боролись 8 пожарных на трех спецмашинах.

В Сысерти на улице Некрасова на площади 40 «квадратов» горела частная баня. Тушили возгорание почти 20 минут 8 пожарных и 2 единицы техники. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, отметили в региональном МЧС.

В поселке Пасынок 5 марта в пожаре в частном доме погибли три человека, в том числе двое малолетних детей.